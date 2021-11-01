Психотерапевт: в Якутии пандемия психических расстройств

Психотерапевт Валентина Алексеева в эфире передачи «Якутия. Live» рассказала, как пандемия коронавируса повлияла на психическое состояние якутян, передает ЦУР республики.

«В Якутии пандемия психических расстройств: у нас сломались все адаптационные механизмы. Ни наши родители, бабушки, дедушки — никто не жил во времена пандемии. И вдруг всех посадили дома. Многие потеряли работу. Старые подпорки были поломаны. Понятное дело, что психика «полетела». Если случается какая-то незнакомая ситуация, человек теряется», — объяснила Валентина Алексеева.

По словам психотерапевта, восстановить психику после такого возможно.

«В людях заложена естественная программа восстановления. Когда человек немного успокаивается, начинается оглядываться, смотреть по сторонам — он постепенно начинает адаптироваться. Человек такое существо, которое приспосабливается ко всему», — отметила психотерапевт.

Она добавила, что в основе страха сидит работа подкорковых структур мозга, которые отвечают за выживание. Мозг будет приводить в действие мышцы, гормоны стресса, побуждая на активное действие, или наоборот, призывая «держать себя в руках».

Ведущий программы Иван Луцкан спросил гостью: «Мне все время говорили, что я держу ковид в руках, а как держать себя в руках?»

Валентина Алексеева ответила, что держать себя в руках не нужно.

«От этого попахивает насилием. Это создает дополнительное психоэмоциональное напряжение. Нужно приобретать новое состояние, другое — мягкое, расслабленное, удобное, с добротой к себе», — заключила специалист.

Вопросы для телепередачи «Якутия.Live» готовит ЦУР на основе обращений жителей республики в соцсетях и приложении «Решаем вместе».