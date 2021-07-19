Психологи УФСИН провели арт-терапию с женщинами в якутском СИЗО

Психологическое занятие с использованием необычного интуитивного метода арт-терапии проведено в следственном изоляторе с женщинами, подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений.

В следственном изоляторе старшим психологом Ларисой Осиповой проведено психологическое занятие с женщинами, подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений. Ею использовался необычный метод арт-терапии – правополушарного или интуитивного рисования, разработанный еще в конце 1970-х годов доктором наук Бетти Эдвардсом. Во время применения этой техники максимально задействуется правое (творческое) полушарие мозга, позволяющее человеку воображать, мечтать, творить, а не левое – рациональное и логическое.

Участницам занятия Лариса Осипова предложила нарисовать картины интуитивно, не опираясь на стереотипы, воспринимая объекты и образы такими, какими они предстали в их воображении.

Не анализируя, женщины углубились в процесс рисования, шаг за шагом с помощью не только кистей, но и что интересно, ватных палочек и других приспособлений, создавали картины, совершенно не заботясь о том, похожи ли их рисунки на существующую реальность.

Завершив художественные творения, они рассказали о своих эмоциях, переживаниях, раскаянии и совместно обсудили то, как будут строить жизнь в будущем.

Стоит отметить, что метод правополушарной живописи позволяет проявить индивидуальность, обрести внутреннюю гармонию, преодолеть стресс, поверить в свои силы. Благодаря такой терапии психолог может выявить скрытые проблемы и переживания, помочь человеку решить их.