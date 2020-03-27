Психологи помогут якутянам справиться со страхом перед коронавирусом

Нагнетающая обстановка вокруг коронавирусной инфекции может сказаться на психологическое состояние жителей республики. Для тех, кто эмоционально воспринимает всю информацию слишком близко, экстренную психологическую поддержку могут оказать квалифицированные специалисты министерства по делам молодежи, передает ЯСИА.

Центр социально-психологической поддержки семьи и молодёжи оказывает экстренную, неотложную психологическую поддержку по телефону всем, кто испытывает страх и тревогу, панику, чувство подавленности или агрессию. Квалифицированные психологи помогут бесплатно и анонимно справиться с эмоциями и поддержат в трудную минуту.

Звонить можно круглосуточно по телефонам: 8-800-100-3550 (республиканский телефон доверия), 8-800-2000-122 (всероссийский детский телефон доверия), 8-800-100-22-83 (мобильная кризисная служба).

Все звонки являются бесплатными анонимными, можно не сообщать свое имя, кроме того, содержание разговора не разглашается посторонним лицам.

В Якутии также открыта горячая линия министерства здравоохранения РС(Я) по коронавирусу по телефону: 8-800-100-14-03. А также работает единая горячая линия для всех россиян 8−800−2000−112.