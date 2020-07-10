Психолог Татьяна Сабарайкина: Как врачам справиться со стрессом

Психолог Татьяна Сабарайкина рассказала о том, как врачам, работающим в красной зоне, грамотно выйти из стресса…

В условиях пандемии не только пациентам ковидных отделений понадобилась помощь психологов, но и самим медикам. Не секрет, что работающие непосредственно с COVID-положительными пациентами врачи испытывают огромную психологическую напряженность. Вот что сказал в интервью газете «Взгляд» декан факультета психологии МГУ, главный медицинский психолог Минздрава России Юрий Зинченко:

«В период нарастания пандемии естественным истощающим фактором для врачей становится стресс. Доктора находятся в ситуации неполной определенности. Они лично переживают человеческие потери, у них растет тревожность в связи с риском совершить ошибку в экстремальных условиях. За пределами больницы они могут сталкиваться с неадекватным или предвзятым представлением о деятельности медиков в некоторых медиа и сетевом сообществе… Даже у высококлассных специалистов достаточно быстро может возникнуть эмоциональное выгорание, профессиональная деформация. Даже в давно сложившемся коллективе ухудшится психологический климат, а у пациентов снизится мотивация сотрудничества с медперсоналом. Может, вырасти напряжение и со стороны родственников пациентов…».

Пережить этот сложный период, жить и работать в течение трех месяцев в таком напряженном состоянии, не всякому под силу. Домашняя обстановка, близкие люди – все, что могло бы помочь снять это напряжение, все это время для них, увы, недоступны. Пережить этот сложный период, жить и работать в течение трех месяцев в таком напряженном состоянии, не всякому под силу. Домашняя обстановка, близкие люди – все, что могло бы помочь снять это напряжение, все это время для них, увы, недоступны.

Я попросила дать советы медицинским работникам о том, как пережить экстремальные условия работы, как выйти из стресса по кончании пандемии, психолога, специалиста в области кризисной помощи Татьяну Сабарайкину, которая имеет опыт работы с психосоматикой болезней.

— Татьяна, мы не первый раз говорим с Вами о том, как помочь медицинским работникам в различных ситуациях. Что Вы думаете о том, как выйти из того стрессового состояния, в котором они довольно долго были. Ведь это тоже непросто.

— Да, прошло три месяца пандемии, медицинские работники, работающие с COVID-19, жили в жестких условиях изоляции и борьбы с доселе неизвестным вирусом. Конечно, вначале организм очень сильно мобилизовался, но тело человека не может долго находиться в таком состоянии. Чувство сострадания, страха перед неизвестностью, растерянности, даже вины – все это негативно влияет на человека. На этом фоне могут обостриться многие эмоции, страхи, пережитые в детстве, например. Жизнь по природе своей непредсказуема, но мы пытаемся наладить предсказуемость. Мы все когда-либо уже оказывались в ситуации стресса, потерь, тяжелых переживаний, но справились, помогли сами себе, опираясь на свои собственные ресурсы. Поговорите с друзьями и теми, кого вы уважаете, кому вы доверяете. Узнайте, какие у них есть способы. Ну и конечно, если вам тяжело, не бойтесь обратиться к психотерапевту или психиатру. Это абсолютно нормально — а в такой ситуации, как сейчас, тем более.

— Где же найти ресурсы?

— Очень хороший ресурс – близкие люди, это скорее родители, родственники, которые всегда давали вам ощущение защищенности и опоры. Общение с ними, приятные воспоминания детства, того, как тебя любили, моменты пережитого счастья – это и есть ресурс. Ресурсом может быть природная стихия: вода, земля, воздух. Человеку, чья стихия вода, порой достаточно принять душ, посидеть, глядя на воду. Человеку земли стоит отвлечься от мыслей о работе и заняться цветами, например. Человеку огня – зажечь свечи, посидеть, глядя на огонь, что-то приготовить на огне. Человеку воздуха – сделать ежедневным ритуалом прогулки на свежем воздухе.

Если вам не хватает телесного контакта, позаботьтесь о своем теле, сделайте самомассаж, ароматерапию, примите приятную ванну. Существуют искусственные ресурсы – чтение, рисование, рукоделие, можно вести дневник.

Чтобы пережить стресс, предлагаю переключиться на тело. Когда мы помогаем телу переживать новые ощущения, стресс неминуемо отходит в сторону. Обязательные зарядки по утрам, двигательные упражнения перед сном, можно заняться новым видом спорта… Удивительно, но снять напряжение можно еще сильнее напрягая мышцы рук, ног, плеч, спины. Делайте это ежедневно, и вы почувствуете облегчение.

Ресурс – хороший старый, советский фильм. Хороший ресурс – мечты, стройте планы, делайте заделы на будущее. Очень важно – жить, наслаждаясь тем, что есть, что называется, дышать полной грудью, общаться, доверять людям, заботиться друг о друге. Важно развивать не жалость к себе, а сострадание.

Есть научно подтвержденный факт, что разговор с самим собой вслух помогает нам справляться с грустными чувствами. Можно просто сесть, когда никто не видит, и сказать себе: «Дорогая, как же это все тяжело, как я тебе сочувствую». Станет легче.

— Спасибо, Татьяна, что нашли время.