Психолог назвал три основные цели счастливой семьи

При заключении брака многие молодожены дают клятву прожить с супругом (ой) в любви и верности всю оставшуюся жизнь, пока смерть не разлучит их. Однако прожить до золотой свадьбы удается не всем.

Социальный психолог Александр Шахов заявил, что основными целями счастливой семьи являются удовлетворение потребностей, эмоциональная близость и помощь в самореализации, сообщает РИАМО, а также Аргументы и факты.

«Семья — это союз личностей, а не тел. Но многие об этом забывают, поэтому в России так много разводов. Любой союз имеет цель и следует ей. Без общих планов нет никакого смысла в объединении», — пояснил он.

Благодаря семье каждый из супругов может реализовать свои потребности на разных уровнях, отметил психолог.

По его словам, для того, чтобы семейная жизнь была счастливой, необходимо вникать в психологию своего партнера и понимать, какие потребности у него имеются.

Специалист подчеркнул, что в семье человек находит поддержку и вдохновение, чтобы реализоваться как личность.