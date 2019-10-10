Психолог МЧС рассказал об особенностях допсихологической помощи

Психолог Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) младший лейтенант вн. сл. Роман Дмитриев провел занятие с сотрудниками Управления Федеральной службы судебных приставов. Мероприятие прошло в здании Якутского городского суда. Темой собрания стала «допсихологическая экстренная помощь».

Сотрудники УФССП внимательно прослушали советы профессионала, который подробно рассказал об особенностях помощи гражданам при острых стрессовых расстройствах, таких как – плач, истерика, агрессия и т.п., а также о распознавании реакций у людей и самопомощи.