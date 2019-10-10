10.10.2019
18:00
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Общество

Психолог МЧС рассказал об особенностях допсихологической помощи

Психолог Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) младший лейтенант вн. сл. Роман Дмитриев провел занятие с сотрудниками Управления Федеральной службы судебных приставов. Мероприятие прошло в здании Якутского городского суда. Темой собрания стала «допсихологическая экстренная помощь».

Сотрудники УФССП внимательно прослушали советы профессионала, который подробно рассказал об особенностях помощи гражданам при острых стрессовых расстройствах, таких как – плач, истерика, агрессия и т.п., а также о распознавании реакций у людей и самопомощи.

«Зачастую, во время исполнения своих служебных обязанностей, мы сталкиваемся с конфликтными ситуациями в залах суда. Данные занятия актуальны для наших коллег, чтобы в дальнейшем они могли грамотно и тактично оказать допсихологическую помощь тем гражданам, с которыми мы сталкиваемся по долгу своей службы», – рассказал заместитель начальника Специализированного отдела по обеспечению установленного порядка деятельности судов по г. Якутску Дмитрий Захаров.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я).
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я).
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