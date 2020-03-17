Психически больная мать избивала своего ребенка в Якутии

Прокуратура Мегино-Кангаласского района Якутии приняла участие в рассмотрении судом уголовного дела в отношении 34-летней местной жительницы по ст.156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

В суде установлено, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, систематически наносила своему 12-летнему сыну телесные повреждения.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что она страдает хроническим психическим расстройством, что подтверждено заключением судебной психиатрической комиссии экспертов.

С учетом изложенного, суд с учетом мнения прокурора постановил применить к женщине принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в стационарных условиях медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь.

Судебное решение вступило в законную силу и направлено для исполнения.

Ребенок помещен в специализированное социальное учреждение, прокуратурой района по фактам нарушений законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в органы профилактики внесены представления.