Психиатр объясняет механизм развития стресса

К чему приводит работа человеческой психики в аварийном режиме? Мы привыкли замечать стресс, когда уже все случилось, наступили необратимые самостоятельно, симптомы надлома психики. Якутский психоневрологический диспансер устами Валерии Берчитовой, врача –психиатра, рассказывает, что происходит, когда мы испытываем стресс.

«Начну с самого сложного, объясню «медицинским языком»: представьте, травмирующее событие уже произошло, голова раскалывается. В это время надпочечниками выделяется гормон кортизол. У кортизола очень важная роль в организме, он регулирует скорость переработки белка, углеводов и жира. Этот гормон отвечает за адаптацию организма в стрессовой ситуации (за счет усиления действия адреналина и норадреналина), который участвует в регулировке кровяного давления, отвечает за реакции иммунитета на внешние угрозы и воспаления. При возникновении угрозы перед человеком, в его головном мозге образуется сигнал тревоги, запуская «цепную реакцию»: гипоталамус задействует гормон, влияющий на гипофиз, затем начинается стимуляция надпочечников, далее происходит выброс кортизола с адреналином в кровь. Адреналин отвечает за увеличение частоты сердцебиения, а кортизол поднимает уровень сахара в крови. Мозг лучше начинает использовать глюкозу, затем кортизол улучшает доступность веществ, ответственных за восстановление тканей. Гормон кортизол угнетает деятельность кишечника, активность пищеварительной и репродуктивной системы тоже снижается.

По мере избавления от стрессовой ситуации, которую мозг считает угрозой, уровень гормонов приходит в норму, восстанавливается исходные значения сердцебиения, системы организма приходят в норму, артериальное давление стабилизируется. Если в организме кортизола слишком много, то человек может столкнуться с бессонницей, потерей мышечной массы или, наоборот, ожирением, так как кортизол стимулирует выработку нейротрасмиттеров, отвечающих за чувство голода/насыщения» — рассказала врач – психиатр ГБУ РС(Я) «ЯРПНД»

Профилактика стресса – это важное условие для сохранения эмоционального здоровья. Важно следовать общим принципам по повышению уровня сопротивляемости стрессовым ситуациям, это продлит вашу жизнь и повысит ее уровень в несколько раз, ведь основа здоровья физического – целостность нашей психики, здоровья психического.

«Профилактировать стресс можно довольно таки, легко. Возьмите за правило, железное правило – следить за качеством своего сна, старайтесь высыпаться. Магниевое масло, препараты магния и некоторые из витаминов группы «В» , можно принимать на постоянно основе. Важность медитаций в деле борьбы со стрессом – сложно переоценить. К тому же, медитативные практики всегда легко найти на просторах интернета, для того чтобы медитировать – многого не требуется, по большому счету – только вы и ваш смартфон» — завершила Валерия Владимировна.

Напомним: на учет ЯРПНД никого не ставит, данный вид наблюдения упразднен еще в 90-ых годах. Врачи – психиатры принимают бесплатно, по адресу: г. Якутск, ул. Лермонтова, 178/1, телефон регистратуры: (84112) 507-899