Психиатр Любовь Бекенева о биполярном расстройстве

В последнее время разговоров о биполярном расстройстве стало очень много, информации в интернете – и того больше. Но, как многие уже убедились, верить всему, что есть в свободных источниках – нельзя. С той же целью предотвращения путаницы в головах – интервью Любови Викторовны Бекеневой, врача-психиатра, заведующей мужским отделением Якутского республиканского психоневрологического диспансера, кандидата медицинских наук, доцента кафедры «Неврология и психиатрия» Медицинского института СВФУ, и начнем мы его с рассказа о пациенте:

«Яркий, эффектный мужчина, якутянин, владелец крупной производственной фирмы – он всегда был успешен. Казалось, ему все дается легко. В тот день, когда он улетел с рабочим визитом за границу, и только сойдя с трапа самолета, начал подписывать контракт за контрактом, принимая на себя многомиллионные обязательства — никто не заподозрил странного. Ведь он предприниматель с немалым опытом… Захотелось отпраздновать. Василий Емельянович купил билеты из Якутска за границу жене и маме, ждал их с большим нетерпением и чувством гордости за успешно проведенные сделки. В аэропорт он приехал на лимузине, с большим букетом алых роз наперевес, рвался встретить мать с супругой прямо у самолета. Увидев сына, буря эмоций охватила и мать: «Что с Васей?.. Неужели с ним случилось то же самое, что с Анной, моей сестрой?»

— Биполярное аффективное расстройство диагностируется чаще всего у людей, имеющих наследственную предрасположенность к данному заболеванию, – рассказывает Любовь Викторовна. — Внешние факторы, такие как условия жизни, либо травмы, неврологические заболевания, не могут стать причиной развития биполярного расстройства. Однако, если судить по статистике, ребенок от матери с БАР унаследует заболевание только в 25% случаев, а если оба родителя страдают эндогенными заболеваниями – вероятность повышается то 50%. Предсказать со стопроцентной точностью, будет ли болен ребенок – невозможно. Как мы наблюдаем в случае с пациентом из истории, заболевание имелось у родной сестры его матери, и отразилось только на Василии, её племяннике.

— Каков средний возраст пациентов с БАР?

— Как правило, заболевание диагностируется у молодых людей, в возрасте, приближающемся к 30-ти годам и до 40 лет. Очень редки случаи, когда заболевание выявляется позже или раньше этого возраста.

— Как выглядит пациент с БАР?

— Наименование диагноза говорит само за себя – это болезнь, вызывающая полярные нарушения настроения, то есть, два абсолютно разных состояния. Если говорить в общих чертах, болезнь можно описать так: у неё есть две стадии — мания и депрессия. В период мании больному в голову приходят идеи различного характера, в том числе и бредовые, которые он пытается воплотить в реальность, чего бы это ему не стоило. В таком возбужденном состоянии человек становится очень общительным, энергичным, неутомимым. При всей своей активности, со стороны может казаться, что человек совершенно не устает. Сон при этом нарушается – люди с БАР могут спать по три часа в сутки, и этого им будет достаточно, чтобы на следующий день снова излучать энергию и трудиться. Их речь очень быстрая, громкая, тема разговора перескакивает с одного на другое, движения резкие, в ходе диалога они могут хвататься за мебель, перекладывать с места на место предметы обихода. Эпизод мании сменяется глубокой, опустошающей депрессией, часто с суицидальными мыслями.

— С чем можно сравнить состояние мании?

— Больше подходит описание состояния легкого алкогольного опьянения, ощущения эйфории, когда кажется что все возможно. Состояние мании проходит одинаково у мужчин и женщин, оба пола чувствуют одно и то же, однако среди пациентов с БАР все же больше представителей женского пола. Состояние мании не начинается в один момент – этому предшествует состояние гипомании, продолжающееся около месяца: человек становится более продуктивным, выполняет работу вместо привычного недельного срока – например, за четыре дня. Далее психомоторное возбуждение идет по нарастающей: дело, требующее работы на месяц, исполняется за неделю. Так человек входит в состояние мании, время на принятие решение стремительно сокращается, здравый смысл покидает больного, начинается неудержимая мания, необдуманные поступки. Состояние мании, яростной безудержной активности, может продолжаться около трех – четырех месяцев.

— Становится ли больше случаев заболевания с течением времени?

— Нет. Показатели остаются на том же уровне – 1% от всего населения мира.

— Как живут люди с таким диагнозом, возможно ли излечиться от БАР?

— Выход из состояния биполярного аффективного расстройства проходит так же постепенно, и что интересно – те симптомы, что появились последними, уходят первыми, а то, что начало беспокоить в самом начале мании, к примеру, нарушение сна, уходят в последнюю очередь. В лечении пациентов с БАР используются препараты, нормализующие состояние, призванные не допустить перехода в состояние мании и последующей депрессии. Терапия продолжается всю жизнь. Безусловно, снятие острого состояния проходит в условиях стационара. Человеку в мании невозможно доказать его болезнь, никоим образом, здесь не действуют уговоры родных, близких и друзей. В среднем, острое состояние требует нахождения в стационаре от двух месяцев. Когда пациент поступает повторно, человек уже помнит свое прошлое состояние, и чтобы не допустить его снова, обращается в стационар с менее выраженными симптомами БАР, таких обращений у каждого пациента 1- 3 за весь период после установления диагноза, большую часть жизни больные принимают препараты амбулаторно под контролем лечащего врача-психиатра, необходимость госпитализации возникает редко. Интермиссия – так именуется состояние, в котором находится пациент, получающий лечение по поводу БАР, в нем нет срывов, переходов в манию и обратно, человек живет спокойно, как все обычные люди годами, порой даже десятилетиями.

Отмечу: самые страшные последствия депрессии именно у пациентов с БАР, стадия депрессии часто сопровождается попытками суицида, и в большинстве случаев такие пациенты доводят решение до конца. В депрессивной фазе больной чувствует вялость, апатию и большую часть времени проводит лёжа, не проявляя ни к чему интереса. Больные пожилого возраста, продолжающие лечение не один десяток лет, нуждаются в помощи родных, самостоятельно контролировать свое состояние они не в силах, и если человека в депрессивном эпизоде не госпитализировать – это может обернуться летальным исходом. В моей практике, к сожалению, встречался случай равнодушия детей к родителю – мать вошла в состояние депрессии, и уже не вышла из него – у нее не осталось сил, биполярное аффективное расстройство уничтожило организм, доведя до полного истощения.

— А бывает ли так, что пациент или его родные, подозревают биполярное расстройство, и с этим обращаются в диспансер?

— Да, случается. В основном люди путают БАР с циклотимией, данное заболевание протекает в разы легче, и не требует лечения в стационаре. При циклотимии колебания настроения имеют более легкий характер – человек пребывает в гипомании и легкой депрессии. Такое состояние часто присуще людям творческих профессий, легко увлекающихся новым, но также быстро теряющим интерес. Биполярное аффективное расстройство, как уже было сказано, имеет гораздо более тяжелые симптомы и последствия.

— И в завершение, можно совет, что делать, если чувствуешь, что твоя психика дает сбой?

— Не нужно бояться идти за помощью к психиатру. Это не признак слабости. Если вам или вашему близкому человеку требуется помощь врача – психиатра, пожалуйста, обратитесь в регистратуру поликлиники нашего Якутского республиканского психоневрологического диспансера по адресу Лермонтова 178/1, телефон 507-899. Помощь предоставляется бесплатно, по полису ОМС. Чем раньше вы начнете лечение, тем быстрее удручающее, губительное для жизни состояние начнет вас покидать.