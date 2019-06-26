Прыжок в инвалидное кресло, или все о «травме ныряльщика»

Жаркое якутское лето, традиционный Ысыах, семейные праздники или просто выходной день – отличный повод для выезда на природу. Нам повезло родиться и жить в Якутии – кристальные реки, озера и водопады нам легко доступны, но, к сожалению… Не все следуют правилам безопасности по пути на отдых и во время него, не соблюдают осторожность во время купания. Порой за это приходится расплачиваться дорогой ценой, а иногда – собственной жизнью. Это страшные клинические случаи, но говорить о них необходимо для того, чтобы предотвратить подобное.

«Травма ныряльщика» – именно так в народе именуют перелом шейного отдела позвоночника, полученный после прыжка в воду. О том, что же такое «травма ныряльщика», чем она опасна и какие действия могут спасти жизнь человека, рассказал Зораб СААКЯН, врач – нейрохирург РБ№2 — ЦЭМП.

— Зораб Симонович, расскажите, пожалуйста, о механизме травмы ныряльщика, как она происходит?

— Это тяжелая травма, которую получают ныряльщики, когда бьются головой о дно водоема. В момент удара происходит резкое сгибание и разгибание головы в шейном отделе, при этом травмируются позвонки, отклоняясь в одну или другую сторону. При осложненных переломах и вывихах позвонков повреждается спинной мозг, вследствие чего мгновенно наступает полный паралич конечностей, — человек обездвижен и абсолютно беспомощен.

Все позвонки соединены между собой системой связок и межпозвоночных дисков. Внутри позвоночного столба находится канал, в котором располагается спинной мозг — именно в нем находятся пучки нервных волокон, по которым проходят чувствительные и двигательные импульсы. Любая травма позвоночника имеет негативные последствия и требует неотложного лечения.

Данная травма может произойти не только при купании, но и в ДТП, падении с высоты, при сильных ударах или в процессе кувырка. Любое резкое отклонение вперед или назад, может привести к перелому либо вывиху позвонков в шейном отделе позвоночника, — наиболее подверженному переломам в виду своей подвижности.

— Как окружающие могут помочь пострадавшему?

— Ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно довезти до больницы. Только врачи скорой медицинской помощи способны транспортировать больного в правильном, необходимом для спасения жизни, положении. Вызвать скорую помощь и не перемещать без острой необходимости пострадавшего – главное правило. Травмированного во время купания нельзя хватать за голову, поворачивать шею, следует взять его под мышки, повернуть к себе спиной и, прислонив к своему бедру, плыть с ним к берегу.

Следите за тем, чтобы голова не соскальзывала, и была зафиксирована в одном положении на суше — можно использовать небольшой валик из полотенца, подложив его под голову, он поможет обеспечить необходимую фиксацию головы и шеи.

Бывает так, что люди спешат доставить человека в больницу как можно скорее, забывая о правилах иммобилизации – поднимают пострадавшего с запрокинутой головой, заносят в машину, держа за руки и ноги, не придерживая шеи… Тем самым нанося дополнительные травмы, не будь которых, пациента можно было бы спасти от инвалидности.

— Как проходит лечение?

— Первым этапом выполняется операция по стабилизации позвоночного столба – устранение признаков давления на спинной мозг. Это очень длительный, сложный, трудоемкий процесс, занимающий не менее 5 часов безотрывной работы за операционным столом.

Через разрез на шее удаляем части тела сломанного позвонка, и если это возможно, пытаемся вправить. На место удаленных частей тела позвонка устанавливается имплант – из титана, либо аутоимплант – часть тазовой кости пациента. Далее этап фиксации – для того чтобы закрепить поврежденную часть позвоночного столба, применяется крючковая система – крепление импланта за здоровые позвонки, для того чтобы перенести нагрузку с поврежденного позвонка. Затем мы занимаемся восстановительной терапией. Однако, благополучный исход операции не всегда означает возвращение к привычной жизни.

— Каковы последствия травмы?

— Функции спинного мозга сложны и многообразны, поэтому даже частичные повреждения спинного мозга вызывают тяжелые нарушения жизнедеятельности. После операции, из-за длительного пребывания в одном положении, у таких пациентов начинаются застойные процессы в организме – частые пневмонии, которые сложно поддаются лечению, и могут стать причиной летального исхода. Пролежни, нарушение мочевыделения, желудочно-кишечного тракта, сосудистой системы, другие осложнения, жизнь после такой травмы – скажем мягко, нелегкая.

— Возможно ли выполнение операции в условиях ЦРБ?

— Крайне желательно, чтобы пациент с травмой позвоночного столба и повреждениями спинного мозга был доставлен к нам как можно раньше. Если состояние пациента не позволяет доставить его к нам в отделение нейрохирургии рейсом санитарной авиации, — наши врачи отправляются в район для выполнения операции в условиях районной больницы.

Из года в год, желающих рискнуть собственной жизнью, не становиться меньше. Поэтому никогда не лишним будет напомнить: планируя купание, первым делом изучите водоем, и не ныряйте с разбегу либо вниз головой.