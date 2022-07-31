Прыгуны принесли Якутии сразу две медали на «Детях Азии»

Сразу две медали в копилку сборной Якутии на играх «Дети Азии» принесли легкоатлеты

Валентин Васильев и Даниил Володин обновили свои личные рекорды

На стадионе «Динамо» во Владивостоке прошел первый соревновательный день в легкой атлетике. Спортсмены из Якутии показали в своем виде — прыжкам «кылыы» хорошие результаты. Третье место завоевал Валентин Васильев. Серебро у Даниила Володина. Первое место занял представитель Сибирского федерального округа Руслан Праздницын. Впереди у ребят еще два соревновательных дня, сообщает ЯСИА.

«Мы усердно готовились к этим играм, были довольно тяжелые тренировки, ездили на сборы, думаю, что выступили хорошо, выложились на полную. Конечно, видно, что собрались сильные ребята, но мы были настроены на спокойные старты. Будем теперь настраиваться на предстоящие соревновательные дни», — сказал Валентин Васильев.

«Парни показали свои личные рекорды — достигли первую задачу. А вторая цель была — поставить рекорд игр «Дети Азии», но немного не хватило. Все еще впереди. Завтра, послезавтра мы выступим в своих коронных видах «ыстанга» и «куобах». Ребята настроены только на победу», — поделился тренер команды Тимофей Слепцов.

Кроме якутских прыжков в борьбу за медали вступили бегуны на 100, 400 и 3000 метров у юношей и девушек, а также прыгуны в высоту и длину. Спортсмены республики были представлены в каждом из забегов. Однако до медалей никто из из них не добрался.