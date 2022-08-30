Прятали в сапогах и рукавицах: Вахтовики украли золото на 5 млн рублей

В Якутии осуждены вахтовики, похитившие золото на 5 миллионов рублей.

В Якутии осуждены двое приезжих вахтовиков за хищение около двух килограммов чистого золота на 5,3 млн рублей. Мужчины выносили драгоценный металл с производственной территории в Олекминском районе в сапогах и рукавицах.

51-летий мужчина приехал на вахтовую работу из Хакасии, его 34-летний подельник — из Красноярского края. Сговорившись, они собирали падающий на пол во время плавки золотоносный концентрат в рукавицы и сапоги, затем перекладывали в противогазные сумки. Украденное выносили за территорию и прятали в тайниках.

Когда вахта закончилась, золото продали скупщику, получив свыше миллиона рублей. Вырученные деньги поделили. «Установлено, что с января по май 2019 года злоумышленники похитили с территории предприятия золотоносный концентрат, в котором содержится около 2 кг чистого золота общей стоимостью более 5,3 млн рублей», — сообщает пресс-служба МВД по РС (Я).

Преступники были задержаны якутскими оперативниками при силовой поддержке бойцов отряда спецназа в Красноярске и Сорске, где проживали. Их доставили в Якутию для проведения следственных действий. Оба признаны виновными в совершении преступления. Каждому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.