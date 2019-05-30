«Прямой разговор» с Сахамином Афанасьевым

В субботу, 1 июня в телевизионном эфире ГТРК «Саха» (Россия-1) в 08 час. 40 мин. утра министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Сахамин АФАНАСЬЕВ примет участие в передаче «Прямой разговор».

Сахамин Миланович расскажет о работе предстоящего Национального лесного форума, который состоится в Якутске 2-3 июня под эгидой Государственной Думы РФ. Как идет реализация одного из первых указов Айсена Николаева «Об экологическом благополучии Республики Саха (Якутия)»? Каким образом решаются экологические проблемы по загрязнению рек, ликвидации мусорных свалок в лесной зоне, нелегальной вырубке леса. Какая на сегодня ситуация по лесным пожарам на территории республики? На эти и многие другие актуальные вопросы прозвучат ответы из первых уст в формате прямого эфира.

Свои вопросы телезрители могут задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру телефона 8 (4112) 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после программы.