«Прямой разговор» с Дмитрием Садовниковым

В субботу, 23 марта, в телевизионном эфире ГТРК «Саха» (Россия-1) в 08 час. 40 мин. утра министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников примет участие в передаче «Прямой разговор».

Дмитрий Дмитриевич расскажет о том, как складывается ситуация с переходом на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами в городе Якутске и в районах республики, какие решения приняты по арктической зоне. Что даст жителям Центральной и Западной Якутии вхождение в единую энергосистему России. Как проходит зимний отопительный сезон, что делается в сфере капитального ремонта жилых домов, когда начнется строительство объектов водоснабжения в поселениях, расположенных вдоль реки Вилюй. На эти и многие другие актуальные вопросы прозвучат ответы из первых уст в формате прямого эфира.

Свои вопросы телезрители могут задать, позвонив в студию по номеру телефона 8 (4112) 32-02-02 в течение эфирного времени.

Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после программы.