«Прямой разговор» с Сахамином Афанасьевым

В субботу, 14 сентября, в телевизионном эфире ГТРК «Саха» (Россия-1) в 08 час. 40 мин. утра министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Сахамин Афанасьев примет участие в передаче «Прямой разговор».

Как идет реализация указа главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА «Об экологическом благополучии Республики Саха (Якутия)»? Какая на сегодня ситуация по лесным пожарам? В связи с началом сезона охоты выявляются ли нарушения природоохранного законодательства? О проведении экологического марафона «Чистые берега Дальнего Востока» в районах и городах республики. С какими главными достижениями и успехами встречает Министерство свое 25-летие, а также 80-летие лесного хозяйства и 50-летие заповедного дела? На эти и многие другие актуальные вопросы прозвучат ответы из первых уст в формате прямого эфира.

Свои вопросы телезрители могут задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру телефона 8 (4112) 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после программы.