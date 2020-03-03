«Прямой разговор» с министром молодежи

В среду, 4 марта в телевизионном эфире ГТРК «Саха» (Россия-24) в 21.00 час. министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) Степан Анатольевич САРГЫДАЕВ примет участие в передаче «Прямой разговор».

Степан Саргыдаев расскажет о подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Озвучит основные направления деятельности по предоставлению федеральных президентских грантов и грантов Ил Дархана. Как министерством реализуется проект «Гражданские выходные». На какую помощь от государства могут рассчитывать молодые семьи? Что сделано по линии студенческих строительных отрядов и волонтеров? Какие планы строит министерство по реализации Года патриотизма в республике? На эти и многие другие актуальные вопросы прозвучат ответы из первых уст в формате прямого эфира.

Свои вопросы телезрители могут задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру телефона 8 (4112) 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после программы.