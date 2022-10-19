19.10.2022
09:30
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Политика
Прямой разговор с главой Якутии
Сегодня, 19 октября, в 13:00 часов глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ в прямом эфире передачи «Прямой разговор» ГТРК «Саха» на канале «Россия 24» ответит на вопросы жителей республики.
Свои вопросы жители республики могут задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру 8 (4112) 32-02-02 в течение эфирного времени.
Вопросы, не прозвучавшие в эфире, будут переданы главе республики.
Онлайн-трансляцию прямого эфира можно смотреть по ССЫЛКЕ
Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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