19.10.2022
09:30
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Политика

Прямой разговор с главой Якутии

Сегодня, 19 октября, в 13:00 часов глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ в прямом эфире передачи «Прямой разговор» ГТРК «Саха» на канале «Россия 24» ответит на вопросы жителей республики.

Свои вопросы жители республики могут задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру 8 (4112) 32-02-02 в течение эфирного времени.

Вопросы, не прозвучавшие в эфире, будут переданы главе республики.

Онлайн-трансляцию прямого эфира можно смотреть по ССЫЛКЕ

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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