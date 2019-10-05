«Прямой разговор» с главным архитектором Якутии

Сегодня, 5 октября, утренним гостем передачи «Прямой разговор» телевизионного эфира ГТРК «Саха» (Россия-1) стала руководитель Управления архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия) Ирина Дмитриевна Алексеева.

В течение прямого эфира телезрители задавали интересующие вопросы. Речь шла о масштабных событиях предстоящих лет – о новой площади Ленина, о строительстве туркластера в самой экстремальной точке мира, будет ли продолжаться работа по созданию арт-объектов – и делах насущных. Поднимались волнующие вопросы по строительству новой 16 школы, нехватке мест в образовательных учреждениях, раздражающему визуальному мусору от баннеров и рекламных щитов, которые уже давно потеряли актуальность, но всё равно продолжают висеть в центре города, а также про благоустройство на озере Талом. Вкратце небольшой отрывок из прямого эфира.

— Кто отвечает за покраску фасадов зданий в Якутске, общественных и жилых?

— Если это новые объекты, то городское Управление архитектуры, ответственное за согласование архитектурно-градостроительного решения объектов и колористические решения. Если мы говорим о текущих и капитальных ремонтах, есть практика взаимодействия с Фондом капитального ремонта. Когда планируются средства на ремонт, они проходят также в Управление архитектуры согласование фасадных решений.

Но в Якутске, которому почти 400 лет, огромное количество собственников. И тут как раз возникают сложности. Собственники редко обращаются в органы для согласования, порой выбирают цвет фасада, не размышляя о контексте и сочетании с окружающими объектами. Конечно, муниципальным архитекторам нужны дополнительные полномочия по проработке и регулированию общей цветовой среды городов и сел. Но при этом необходимо наладить мониторинг и контроль за соответствием принятых правил.

— По Талому озеру завершилось благоустройство?

— При реализации таких серьезных объектов появляется очень много проблем: по видам расходов при финансировании объектов, по 44 федеральному закону, связанному с процедурами по отбору подрядчиков и др. Мы планировали в этом году закончить, но, понимая, что важнее качество, приняли решение перенести на следующую весну часть работ. Это так называемые «мокрые» работы: бетонирование, асфальтирование, укладка брусчатки. В этом году завершатся работы по монтажу основного конструктива для организации кругового пешеходного маршрута. Будем дальше работать и обязательно реализуем проект!

— В каком направлении Якутия в плане архитектуры планирует развиваться?

— Один из острых вопросов — нехватка кадров. Сфера архитектуры, градостроительства и урбанистики сегодня вызывает большой интерес, но квалифицированных специалистов не так много. Готовят кадры Кафедра архитектуры инженерного института при СВФУ, кафедра дизайна АГИИиК, единицы ребят обучаются за пределами Якутии в центральных архитектурных учебных заведениях. Наша задача делать акцент на подготовке не только архитектурных и инженерно-строительных кадров. Мы сейчас работаем с муниципальными командами.