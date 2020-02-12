«Прямой разговор» об инициативном бюджетировании в Якутии

В среду, 12 февраля, в телевизионном эфире ГТРК «Саха» (Россия-24) в 21.00 час. региональный консультант Всемирного банка по инициативному бюджетированию КОЛОДЕЗНИКОВА Светлана Романовна примет участие в передаче «Прямой разговор».

Светлана Колодезникова расскажет о реализации в муниципальных образованиях Якутии всемирной программы поддержки местных инициатив. Какие положительные изменения происходят в республике благодаря инициативному бюджетированию, какие проекты успешно внедрены за последние годы. Каковы перспективы данной программы в 2020 году, в том числе для арктической зоны? На эти и многие другие актуальные вопросы прозвучат ответы из первых уст в формате прямого эфира.

Свои вопросы телезрители могут задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру телефона 8 (4112) 32-02-02 в течение эфирного времени.

Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после программы.