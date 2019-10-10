«Прямой разговор» о строительном и жилищном надзоре

В субботу, 12 октября в телевизионном эфире ГТРК «Саха» (Россия-1) в 08 час. 40 мин. утра исполняющий обязанности руководителя Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) Влад ПЕРМЯКОВ примет участие в передаче «Прямой разговор».

Влад Михайлович расскажет о решении проблем обманутых дольщиков, об актуальных вопросах долевого строительства и капитальном ремонте многоквартирных домов. С какими жалобами обращаются жители республики в ведомство и как осуществляется жилищный надзор? На эти и многие другие актуальные вопросы прозвучат ответы из первых уст в формате прямого эфира.

Свои вопросы телезрители могут задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру телефона 8 (4112) 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после программы.