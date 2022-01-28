Прямой радиоэфир «Диалог с властью» замминистра труда и социального развития Якутии Афанасия Постникова

В пятницу, 28 января в 13 час. 05 мин., в прямом радиоэфире «Тэтим» НВК «Саха» на волне FM 107,1 в передаче «Диалог с властью» примет участие заместитель министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия) Афанасий Васильевич Постников.

Участник радиоэфира расскажет о целевом капитале «Дети столетия», выплатах и пособиях для льготных категорий граждан, проекте «Карта жителя Якутии». Афанасий Васильевич даст разъяснения об услугах, предоставляемых населению в цифровом формате. Будут затронуты вопросы, связанные с получением компенсации за подключение к источникам газификации, также созданию личного подсобного хозяйства в рамках государственного социального контракта.

В центре внимания — ключевые задачи, озвученные Главой региона Айсеном Николаевым в Послании Госсобранию Ил (Тумэн) РС (Я) на 2022 год, в частности, по увеличению базового размера вознаграждения приемным семьям в два раза. На эти и другие актуальные темы прозвучат ответы из первых уст в формате прямого эфира.

Свои вопросы радиослушатели могут задать в ходе прямого эфира, позвонив по телефонам студии: 8 (4112) 32-00-66, 32-11-66. Вопросы, не прозвучавшие в эфире, передаются участнику после радиопрограммы.