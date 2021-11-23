Прямой эфир: вакцинация беременных против COVID-19

25 ноября состоится прямой эфир о вакцинации беременных против COVID-19

В четверг, 25 ноября, в 17.00 пройдет онлайн эфир на тему: «Вакцинация беременных женщин против коронавирусной инфекции», в рамках которого на самые распространенные вопросы жителей ответитзаведующая женской консультацией ГАУ РС(Я) «Якутская городская больница №3» Яна Михайловна Острелина.

Присоединиться к эфиру можно в аккаунте@ygb3.ru в Инстаграм.