23.11.2021
11:44
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Коронавирус

Прямой эфир: вакцинация беременных против COVID-19

25 ноября состоится прямой эфир о вакцинации беременных против COVID-19

В четверг, 25 ноября, в 17.00 пройдет онлайн эфир на тему: «Вакцинация беременных женщин против коронавирусной инфекции», в рамках которого на самые распространенные вопросы жителей ответитзаведующая женской консультацией ГАУ РС(Я) «Якутская городская больница №3» Яна Михайловна Острелина.

Присоединиться к эфиру можно в аккаунте@ygb3.ru в Инстаграм.

Фото: Пресс-служба ГАУ РС(Я) «Якутская городская больница №3»
Источник: Пресс-служба ГАУ РС(Я) «Якутская городская больница №3»
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