25.11.2021
11:37
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Медицина

Прямой эфир: вакцинация беременных против COVID-19

Сегодня прямой эфир: вакцинация беременных против COVID-19

В Инстаграм в аккаунте @ygb3.ru сегодня, 25 ноября, в 17.00 пройдет прямой эфир для будущих мам.

Заведующая женской консультацией ГАУ РС(Я) «Якутская городская больница №3» Яна Михайловна Острелина расскажет об особенностях вакцинации беременных женщин против коронавирусной инфекции и ответит на вопросы жителей.

Фото: Пресс-служба ГАУ РС(Я) «Якутская городская больница №3»
Источник: Пресс-служба ГАУ РС(Я) «Якутская городская больница №3»
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