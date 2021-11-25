Прямой эфир: вакцинация беременных против COVID-19

Сегодня прямой эфир: вакцинация беременных против COVID-19 В Инстаграм в аккаунте @ygb3.ru сегодня, 25 ноября, в 17.00 пройдет прямой эфир для будущих мам. Заведующая женской консультацией ГАУ РС(Я) «Якутская городская больница №3» Яна Михайловна Острелина расскажет об особенностях вакцинации беременных женщин против коронавирусной инфекции и ответит на вопросы жителей.

Фото: Пресс-служба ГАУ РС(Я) «Якутская городская больница №3» Источник: Пресс-служба ГАУ РС(Я) «Якутская городская больница №3»

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