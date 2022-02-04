Прямой эфир Татьяны Николаевой: задайте вопрос о раке!

Главный врач республиканского онкологического диспансера Татьяна Николаева ответит на вопросы в прямом эфире соцсетей в аккаунте Sakhagov.

Главный врач ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский онкологический диспансер» Николаева Татьяна Ивановна проведет 4 февраля 2022 г. прямой эфир на официальных страницах Администрации Главы и Правительства республики SakhaGov в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Во Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями Татьяна Николаева расскажет о профилактике и лечении онкологических заболеваний, ответит на вопросы, которые поступят в ходе прямого эфира в аккаунте Sakhagov.

Начало — в 17.00 час.

Ссылки на эфир:

Одноклассники — https://ok.ru/group/56131284041904/topic/154581552278960

Вконтакте — https://vk.com/wall-187580720_22958