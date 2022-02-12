Прямой эфир Сергея Местникова

Сергей Местников выйдет в прямой эфир НВК «Саха» в воскресенье 13 февраля

В воскресенье, 13 февраля, заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Сергей Местников выступит с ежегодным отчётом исполнительных органов государственной власти республики. Прямой эфир будет транслироваться с 9:45 до 11:00 часов на телеканалах НВК «Саха», «Якутия 24» и радио «Тэтим».

Сергей Местников подведет итоги 2021 года по своему курируемому блоку – развития человеческого капитала. Это вопросы по сфере образования, науки, культуры и духовного развития, инновации, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий, физической культуры и спорта, внешних связей, национальной политики и другие. Вице-премьер расскажет о планах на 2022 год, а также ответит на вопросы якутян.

В отчете Правительства также примут участие руководители республиканских ведомств: министр культуры и духовного развития Юрий Куприянов, министр по внешним связям и делам народов Гаврил Кириллин, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Анатолий Семенов, министр образования и науки Ирина Любимова, министр по физической культуре и спорту Леонид Спиридонов, руководитель Департамента по охране объектов культурного наследия Николай Макаров. На связь также выйдут руководители подведомственных организаций.

Во время прямого эфира вопросы будут приниматься по многоканальному телефону: 8 (4112) 320111. С 13-го февраля их можно задать через голосового ассистента (робота-оператора) по номеру: +7 (4112) 51-00-21. Также есть возможность отправить вопросы на портал https://yakutia.click/.

Отчет исполнительных органов государственной власти будет транслироваться также на ютуб-канале НВК «Саха».

С графиком отчёта исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) можно ознакомиться по ссылке.