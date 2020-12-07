Прямой эфир с замглавы Якутска

Сегодня, 7 декабря в 18.00 часов, заместитель главы города Якутска по социальным вопросам Наталья СТЕПАНОВА примет участие в передаче «Прямой эфир с городом» на телеканале «Россия 24» и ответит на вопросы горожан.

Наталья Романовна расскажет о работе, проведенной Окружной администрацией Якутска в социальной сфере, в том числе в сфере образования в условиях пандемии коронавирусной инфекции, юбилейных мероприятиях в честь 75-летия Великой Победы, предновогодних мероприятиях.

Свои вопросы и пожелания вы можете задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в эфире, передаются участнику после программы для дальнейшей работы.

Прямой эфир будет транслироваться на телеканале «Россия 24», а также на сайте и YouTube-канале «Вести Саха» в 18 часов.