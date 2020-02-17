Прямой эфир с заместителем главы Якутска

Сегодня, 17 февраля в 21.00 час, на телеканале «Россия 24» заместитель главы города Якутска по социальным вопросам Наталья СТЕПАНОВА примет участие в передаче «Прямой эфир с городом» и ответит на вопросы горожан.

Наталья Степанова расскажет о санитарно-эпидемиологическая обстановке в столице, о приеме заявлений в первые классы, о школьном питании и подготовке к празднованию 75-летия Великой Победы.

Свои вопросы и пожелания вы можете задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в эфире, передаются участнику после программы для дальнейшей работы. Прямой эфир будет транслироваться и на YouTube канале «Вести Саха».