28.10.2020
18:00
96
Экономика
Прямой эфир по актуальным вопросам энергоснабжения пройдет на СТВ-радио
В четверг, 29 октября, на СТВ-радио состоится прямой эфир по актуальным вопросам энергоснабжения.
Что такое ЕТО, как урегулировать задолженность за коммунальные услуги, поставляемые ПАО «Якутскэнерго», как дистанционно заключить соглашение реструктуризации долга, кто может стать участником акции по списанию пени?
На эти и другие вопросы ответят Ксения Погорельская, начальник отдела по работе с населением Энергосбыта, и Валентина Ильинова, начальник Якутского отделения Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго».
Начало прямого эфира – в 12 час.15 мин. Вопросы можно задать во время передачи по телефону 42-84-44.
Фото: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»
Источник: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»
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