Прямой эфир на «Россия 24» с замглавы города

Сегодня, 30 сентября в 21.00 час, на телеканале «Россия 24» заместитель главы города Якутска по социальным вопросам Наталья Степанова примет участие в программе «Прямой эфир с городом» и ответит на вопросы горожан.

Наталья Степанова расскажет о начале учебного года в образовательных учреждениях столицы, работе детских садов, прививочной кампании, социальном такси, проекте «Народный бюджет».

Свои вопросы и пожелания вы можете задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в эфире, передаются участнику после программы для дальнейшей работы.