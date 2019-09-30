30.09.2019
15:50
45
Якутск
Прямой эфир на «Россия 24» с замглавы города
Сегодня, 30 сентября в 21.00 час, на телеканале «Россия 24» заместитель главы города Якутска по социальным вопросам Наталья Степанова примет участие в программе «Прямой эфир с городом» и ответит на вопросы горожан.
Наталья Степанова расскажет о начале учебного года в образовательных учреждениях столицы, работе детских садов, прививочной кампании, социальном такси, проекте «Народный бюджет».
Свои вопросы и пожелания вы можете задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в эфире, передаются участнику после программы для дальнейшей работы.
Источник: Якутск.рф
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