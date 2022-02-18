18.02.2022
20:50
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Якутия

Прямой эфир Молодежного правительства Якутии

20 февраля в 12:00 час. состоится прямой эфир Молодёжного Правительства Якутии в Instagram @molprav14.

В прямом эфире ответят на все вопросы о республиканском конкурсе на разработку дизайна билетов «Билеты Якутии», условиях участия и призах. Напомним, конкурс проводится в рамках Года 100-летия ЯАССР. Дизайн победителя разместят на авиабилетах «Аэропорты Севера», а также на билетах филармонии и театров.  

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я)
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