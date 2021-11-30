30.11.2021
21:57
119
Финансы
Прямой эфир министра финансов Якутии Валерия Жондорова
Министр финансов Якутии Валерий Жондоров выступит в прямом эфире соцсети Instagram в аккаунте SakhaGov
Министр финансов Республики Саха (Якутия) Жондоров Валерий Алексеевич в среду 1 декабря 2021 г. проведет прямой эфир на официальной странице Администрации Главы и Правительства республики @SakhaGov в социальной сети Instagram.
Валерий Жондоров расскажет об особенностях принятого государственного бюджета республики и ответит на все актуальные вопросы, которые поступят в ходе прямого эфира в аккаунте @SakhaGov.
Начало — в 17.00 час.
Источник: Министр финансов Якутии Валерий Жондоров выступит в прямом эфире соцсети Instagram
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