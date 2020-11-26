Прямой эфир энергетиков на СТВ-радио перенесен

В связи с техническими работами на радиовышке прямой эфир по актуальным вопросам энергоснабжения на СТВ-радио перенесен с 26 ноября на 1 декабря т.г.

Воспользуйтесь возможностью узнать у специалистов, как урегулировать задолженность за коммунальные услуги, поставляемые ПАО «Якутскэнерго», как дистанционно заключить соглашение реструктуризации долга, кто может стать участником акции по списанию пени? Во вторник, 1 декабря, на вопросы радиослушателей ответят главные специалисты Якутского отделения Энергосбыта Татьяна Шарафудинова и Дмитрий Попов.

Начало прямого эфира – в 12 час.15 мин . Вопросы можно задать во время передачи по телефону 42-84-44.