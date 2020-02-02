Прямой эфир дал старт отчёту правительства Якутии в районах

В ходе прямого эфира по отчёту правительства Якутии об итогах деятельности за 2019 год поступило более 400 вопросов. В ТОП-5 приоритетных тем попали социальная сфера, жильё, здравоохранение, строительство и сфера ЖКХ. Прямая трансляция велась на телеканалах НВК «Саха», «Якутия 24» и радио «Тэтим».

Председатель правительства республики Владимир СОЛОДОВ обратился со словами благодарности к телезрителям и радиослушателям сегодняшнего эфира за поступившие вопросы и предложения. «Именно неравнодушие и инициатива наших граждан позволяют нам более точно сориентироваться и в конечном счёте достичь задачи, которые мы все с вами ставим для благополучия и благосостояния каждого жителя Республики Саха (Якутия)», – сказал он.

Премьер подчеркнул, что все поступившие вопросы будут отрабатываться и каждому обратившемуся будет дан письменный ответ.

«Отчёты правительства стартовали с сегодняшнего дня», – сказал глава кабмина и призвал якутян активно участвовать в выездных отчётах правительства. «В течение полутора месяцев в каждом районе и из каждого наслега можете задать вопросы и дать предложения», – пригласил к разговору Владимир Солодов.

Со 2 февраля начнутся выезды рабочих групп правительства Якутии во все населённые пункты республики с традиционными отчетами органов исполнительной власти по итогам деятельности в 2019 году.