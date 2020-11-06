06.11.2020
23:40
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Якутия

Прямой эфир Айсена Николаева

Сегодня, 6 ноября состоялся «Прямой эфир» главы Якутии Айсена Николаева. Ил Дархан ответил на вопросы, интересующие якутян. Мы сделали небольшую подборку актуальных вопросов о коронавирусе.

Вопрос: Почему участковые приходят поздно?

Вопрос: Об арбидоле

Вопрос: Почему рынки не закрываются на карантин?

Вопрос: Почему различаются цифры Оперштабов?

Вопрос: Если у мужа ОРВИ как быть?

Вопрос: О других болезнях, кроме COVID-19

Источник: Соцсети
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