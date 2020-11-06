Прямой эфир Айсена Николаева

Сегодня, 6 ноября состоялся «Прямой эфир» главы Якутии Айсена Николаева. Ил Дархан ответил на вопросы, интересующие якутян. Мы сделали небольшую подборку актуальных вопросов о коронавирусе. Вопрос: Почему участковые приходят поздно? Вопрос: Об арбидоле Вопрос: Почему рынки не закрываются на карантин? Вопрос: Почему различаются цифры Оперштабов? Вопрос: Если у мужа ОРВИ как быть? Вопрос: О других болезнях, кроме COVID-19

Источник: Соцсети

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