06.11.2020
23:40
82
Якутия
Прямой эфир Айсена Николаева
Сегодня, 6 ноября состоялся «Прямой эфир» главы Якутии Айсена Николаева. Ил Дархан ответил на вопросы, интересующие якутян. Мы сделали небольшую подборку актуальных вопросов о коронавирусе.
Вопрос: Почему участковые приходят поздно?
Вопрос: Об арбидоле
Вопрос: Почему рынки не закрываются на карантин?
Вопрос: Почему различаются цифры Оперштабов?
Вопрос: Если у мужа ОРВИ как быть?
Вопрос: О других болезнях, кроме COVID-19
Источник: Соцсети
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