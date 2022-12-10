Прямой эфир Айсена Николаева сегодня

Сегодня, 10 декабря, в 14:00 часов глава Якутии Айсен Николаев @Aisen_Nikolaev в прямом эфире передачи «Прямой разговор» ГТРК «Саха» на канале «Россия 24» отвечал на вопросы жителей республики.

Дни Якутии в Москве — это прежде всего, большая культурная программа. К сожалению, в связи с последними событиями в стране, нам пришлось отменить ряд мероприятий. Но главное событие — премьера оперы «Ньургун Боотур» на главных сценах России, состоялась. Опере дана высокая оценка режиссеров и критиков, это был триумф»

Айсен Николаев: С 12 по 14 декабря в Совете Федерации пройдут Дни Якутии. Представители республики примут участие в работе комитетов, на которых пойдет речь о комплексном развитии территории, о строительстве объектов образования и культуры, о строительстве важных инфраструктурных проектов, об их федеральном софинансировании.

Айсен Николаев: В каждом районе созданы телеграм-группы, куда входят представители администраций и семей военнослужащих. В группах решаются вопросы районного уровня, начиная от помощи в быту.

Айсен Николаев: Очень рад, что к помощи нашим военносулжащим присоединяется ряд наших якутских предприятий, которые оказывают помощь своим производством.

Айсен Николаев: При легком ранении республика выплачивает 500 тысяч рублей. Потом, при предоставлении дополнительной справки о тяжести ранения, дополнительно выплачивается 250 тысяч рублей. То есть при легком ранении полагается 500 тысяч рублей, при тяжелом — 750 тысяч. Необходимо обратиться в управления социальной защиты на местах.

«Бюджет следующего года несмотря на все непростые обстоятельства сохраняет свою социальную направленность. Первоначально утвержденный размер бюджета — 273 миллиарда рублей по доходам. По расходам — на 10 миллиардов больше. Особой отличительностью бюджета следующего года является то, что мы, несмотря на все сложности, достаточно серьезно увеличили финансирование по сельскому хозяйству — свыше 14 миллиардов рублей».

«Программа по стройке в этом году выполнена очень уверенно. На 1 декабря мы сдали свыше 460 тыс. квадратных метров жилья. Программа по аварийному жилью вся исполняется. На сегодняшний день почти 33% жителей, которые должны были переехать из аварийных домов, за все время существования программы по 2025 год уже переехали в новые дома», — отметил Глава Якутии.

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