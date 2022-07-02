Прямой эфир Айсена Николаева

Сегодня, 2 июля, в 17:30 по якутскому времени начался традиционный прямой эфир главы Якутии Айсена Николаева в социальных сетях. Самые важные момента на тгк @YakutiaOpershtab С начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 216 пожаров. В аналогичный период прошлого года было зафиксировано 770 пожаров на общей площади свыше 600 тыс. га. На этой неделе я обратился к руководству МЧС России с просьбой о переброске в республику самолетов БЕ-200 и вертолетМИ-26 В прошлом году, в том числе благодаря нашим обращениям в адрес Президента и Правительства РФ по критериям введения ЧС, на федеральным уровне проведена большая работа по регламентированию этой процедуры. Сейчас, после всех изменений, если на территории субъекта в 2-х и более муниципальных районах имеется режим ЧС местного значения, рассматривается возможность введения ЧС регионального характера. В республике ЧС действует в трех районах. Раннее объявление ЧС позволяет нам более оперативно маневрировать резервами, привлекать силы из других регионов и МЧС России. Люди на Донбассе настроены очень позитивно. Все благодарят Россию, якутян за помощь. Они все очень большие патриоты России. Эти люди обязательно сделают все, чтобы жить лучше. Но надо им помочь. Мы окажем им определенную помощь в части ремонта школ, зданий и улиц. Будем сотрудничать в области экономики. С точки зрения развития связей у нас большие перспективы.

Фото: Пресс-служба АГиП РС(Я) Источник: тгк @YakutiaOpershtab

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