Прямая линия главы Якутии: 100-летие мы встречаем победителями

Завершилась прямая линия главы Якутии Айсена Николаева @aisen_nikolaev от 26 апреля 2022 года. Приводим некоторые ответы Айсена николаева на вопросы якутян:



Вопрос от Натальи Семеновны: сейчас весенний призыв. Я боюсь, что сына отправят на Украину.

Ответ главы Якутии: — Солдат-срочников не отправляют на Украину. Якутян-срочников в зоне специальной военной операции нет.

Видеообращение из города Вилюйска: будет ли построен больничный комплекс из-за санкций?

Ответ: — Из-за санкций ничего не остановится, мы всё до конца доведём. Всё построим, в том числе в Вилюйске.

— Надеюсь, что мы больше не будем работать в экстренных условиях пандемии Ковида. Оно переходит в стадию сезонного гриппа. Ситуация более менее благоприятная. Но вакцинация нужна. Сегодня подписал Указ о снятии некоторых ограничений. Например, по частоте дезинфекции, социальной разметке и перчатки для работников торговли. Но масочный режим сохраняется.

Вопрос из Амгинского улуса, Степан Бурнашев: рубка леса может быть проблемой, да и шелкопряд повредил лес. Будет ли восстановление лесов?

Ответ: — Рубка защитных лесов вдоль реки Амги не может быть. Я на этом стоял и буду стоять.

— Некрасиво, что эту тему политизируют (про тему лесозаготовки вдоль реки Амга).

Вопрос из Томпонского района: надо увеличить возраст от 35 до 50 лет для получения субсидии на строительство жилья.

Ответ: — Министра строительства республики Павла Кылатчанова прошу рассмотреть этот вопрос.

Сюжет про ремонт автодорог и пробки в столице республики. Вопрос от автолюбительницы Тамары: мы в часы пик долго стоим в пробках. Будет ли расширение дороги на Можайского?

Ответ: — На год раньше наши дорожники вводят в строй дорогу от Сырдаха до Мархи. Это порядка 6 км. По две полосы в каждую стороны. В районе аэропорта дорога у нас двухполосная и по моему поручению от аэропорта до стелы в Мархе работы в этом году начнутся. Будет четыре полосы. Общий объем работ должен завершиться в 2024 году.

Звонок из Усть-Алданского улуса. Вопрос: в прошлом году засушливое лето и потому можно ли раньше использовать самолет, который вызывает дожди?

Ответ: — В прошлом году, к сожалению, мы были ограничены федеральным законом — федеральная Авиалесохрана только должна вызывать дожди в случае лесных пожаров. Но для этого работу мы уже провели. Заключили договор и если получится, то с мая будет работать самолет, что вызывать дожди в интересах сельского хозяйства. Также самолет Авиалесохраны будет тоже работать.

— Для многих я глава Якутии. Но я тоже простой человек. Устаю, бываю счастливым со своими дочерьми.

— Я счастлив жить и работать в это время. 100-летие мы встречаем победителями. Я уверен у нас всё получится. Мы победим!

На прямой эфир поступило 740 вопроса. Не на все ответили в ходе эфира. В ближайшее время всем будут даны ответы,сообщает тгк Говорит Амбросьев