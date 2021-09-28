Прямая линия главы локально помогла якутянам

27 сентября, в ходе прямой линии главы республики Айсена Николаева, первый заместитель руководителя Управления государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) Влад Пермяков рассмотрел обращение жительницы дома по ул. Карла Маркса,6, в городе Нерюнгри, по установке дополнительного освещения на фасаде дома. По ее словам, подъездного освещения не достаточно в темное время суток и часто перегорают лампы.

По результатам звонка, во время прямого эфира Владом Пермяковым были даны конкретные поручения в адрес управляющей компании «Жилремсервис» по проведению ревизии дома и рассмотрения вопроса установки дополнительного освещения. Сегодня, управляющей компанией проведено уличное освещение входного крыльца четвертого подъезда многоквартирного дома.

Также в cаll-центр прямой линии с замечаниями на перебои отопления в квартире обратилась жительница многоквартирного дома по улице Лермонтова, 83, города Якутска. По итогам рассмотрения обращения управляющей компанией «Альтаир» проведена наладка внутридомовой отопительной системы в доме. В настоящее время температура в квартире соответствует норме.

«Все профильные вопросы, с которыми обратились жители в ходе прямой линии, взяты на контроль и даны соответствующие разъяснения», — отметил первый заместитель руководителя Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) Влад Пермяков.