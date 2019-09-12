Прожиточный минимум пенсионера на 2020 год в Якутии

Депутаты Государственного Собрания Ил (Тумэн) Республики Саха (Якутия) на внеочередном пленарном заседании 11 сентября 2019 г. приняли закон Республики Саха (Якутия) «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2020 год».

Величина прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2020 год в Республике Саха (Якутия) составит 14 076 рублей, для первой зоны республики — 17 011 рубля, для второй зоны — 13 720 рублей. Право на эту доплату имеют неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже установленной величины прожиточного минимума. По прогнозу численность получателей составит – 38 339 чел., средний размер региональной доплаты к пенсии – 4 380,61 руб., общая сумма расходов на выплату составит – 2 033,2 млн. рублей.