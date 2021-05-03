Прожиточный минимум будут считать по-новому

В 2020 году была принята новая методика определения прожиточного минимума. Если прежде он считался на основании стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то с 2021 года прожиточный минимум устанавливается как доля от медианного среднедушевого дохода.

Медианный среднедушевой доход — это величина, больше и меньше которой получают доходы половина населения страны. На 2021 год прожиточный минимум в России в среднем на душу населения установлен в размере 11 653 рубля.

Прожиточный минимум в регионе ранее тоже устанавливался на основе потребительской корзины. Теперь он будет определяться в соотношении с величиной федерального прожиточного минимума. Единая шкала коэффициентов региональной дифференциации, которые отражают разницу в ценообразовании и природно-климатические условия территорий, устанавливается постановлением правительства.

Коэффициенты будут применяться с 2022 года.