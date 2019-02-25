Прожиточный минимум установлен в Якутии

На очередном заседании Правительства Якутии, прошедшем 25 февраля, озвучили величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения республики за IV квартал 2018 года.

В целом по республике на душу населения прожиточный минимум составил 16 667 руб, что на 1,2 % больше, чем в предыдущем квартале. Величина для трудоспособного населения равна 17 729 руб, для пенсионеров – 13 400 руб, для детей – 17 072 руб.

В первой зоне, куда входит Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оймяконский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский районы, поселок Айхал с населенными пунктами и город Удачный с населенными пунктами Мирнинского района, на душу населения она достигла 19 729 руб, для трудоспособного населения – 21 083 руб, для пенсионеров – 16 281 руб, для детей – 20 040 руб.

Во второй зоне, где находятся Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Олекминский, Сунтарский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский районы и городской округ, прожиточный минимум на душу населения составил 16 304 руб, для трудоспособного населения – 17 344 руб, для пенсионеров – 13 051 руб, для детей – 16 705 руб.

Стоимость продуктов питания в среднем на душу населения по республике по сравнению с III кварталом 2018 года увеличилась на 1,9 % . Она достигла 7 437 руб.

Среди городов и районных центров, в которых осуществляется наблюдение за потребительскими ценами, наибольшая цена за продуктовый набор зарегистрирована в поселке Зырянка – 10 879 руб, наименьшая, как и прежде, в городе Нерюнгри, – 6 375 руб.

Значительное повышение цен в размере 5,7 % отмечено в поселке Зырянка. В городе Якутске цены на продукты повысились на 2,6 %, а в поселке Усть-Нера – на 1,0 %.

Рост цен продовольственные товары в первой зоне в целом составил 1,1 %, во второй зоне – 2,1 %.

Стоимость непродовольственных товаров в среднем на душу населения увеличилась на 0,9 %, что составляет 3 694 рубля.

Напомним, что прожиточный минимум предназначается для оценки уровня жизни населения Якутии при разработке и реализации региональных социальных программ, для оказания необходимой помощи малоимущим гражданам.