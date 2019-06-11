Пройденная огнем площадь превысила 60 тысяч га

За прошедшие сутки ликвидирован один лесной пожар на территории Томпонского района Якутии. По состоянию на 11 июня в республике ведутся работы по тушению трех лесных пожаров на общей площади 215 га. Из них действующих – 3: в Ленском районе на площади 20 га, Нерюнгринском районе на площади 3 га, Олекминском районе на площади 10 га.

В тушении пожаров привлечены 50 авиапожарных ГБУ «Авиалесоохрана», 24 работника лесной охраны, мобилизованы 16 человек из числа местного населения. Предварительная причина возгораний – сухие грозы.

Особый противопожарный режим введен на территориях Алданского, Верхоянского, Томпонского и Эвено-Бытантайского районов соответствующими решениями глав муниципальных районов.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом ИСДМ-Рослесхоз 40 зарегистрированных термоточек в Алданском, Верхоянском, Нерюнгринском. Томпонском и Усть-Майском районах. Общая площадь, пройдённая огнем составила 62 834,00 га, из них лесной площади – 50 180,00 га, нелесная – 12 654,00га.

Минэкологии Якутии напоминает гостям и жителям республики о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесу.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить об этом, сделав звонок в Региональную диспетчерскую службу 8-4112-44-74-76, либо по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.