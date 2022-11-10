Проявивших отвагу полицейских наградили в преддверии профессионального праздника

В День сотрудника органов внутренних дел в МВД по Республике Саха (Якутия) наградили полицейских и общественников

В МВД по Республике Саха (Якутия) в День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации состоялась церемония награждения личного состава и общественных деятелей, на которой присутствовали председатель правительства республики Андрей Тарасенко, главный федеральный инспектор Евгений Корнеев, председатель Верховного суда республики Любовь Летучих, прокурор республики старший советник юстиции Максим Попов, врио начальника УФСБ России по Республике Саха (Якутия) Денис Денисов и другие.

В своей приветственной речи министр внутренних дел по Республике Саха (Якутия) генерал-майор полиции Владимир Прокопенко выразил благодарность личному составу за выполнение поставленных задач по соблюдение законности, по охране общественного порядка и бескомпромиссную борьбу с криминалом. Глава ведомства также отметил ветеранов органов внутренних дел, которые продолжают оставаться преданными своему долгу и службе.

За достигнутые положительные результаты в оперативно-служебной деятельности награждены начальник отдела Управления уголовного розыска подполковник полиции Андрей Кирилкин, оперуполномоченный по особо важным делам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции майор полиции Никон Никитин, следователь Следственного управления МУ МВД России «Якутское» старший лейтенант юстиции Юлия Шкарпита, старший дознаватель Отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» Юлия Петранкина, участковый уполномоченный полиции Отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» лейтенант полиции Максим Попов, помощник оперативного дежурного ИВС МУ МВД России «Якутское» старшина полиции Алексей Алексеев, инспектор дежурной группы ДПС ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) сержант полиции Данил Баков и другие.

Нагрудным знаком МВД России «За содействие министерству внутренних дел» награжден заместитель председателя общественного совета МВД по Республике Саха (Якутия) Иван Луцкан.

По инициативе главного врача Якутской офтальмологической клинической больницы ежегодно для детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, проводятся медицинские обследования для выявления заболеваний на ранней стадии. Также подобные мероприятия проводятся для воспитанников Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД республики. Доктор Луцкан и его коллеги постоянно просвещают детей и подростков о вреде от различных зависимостей. Иван Петрович как и другие члены Общественного совета МВД проводит мониторинг деятельности закрытых учреждений системы ОВД на территории республики в целях наблюдения за условиями содержания подозреваемых и обвиняемых.