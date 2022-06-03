03.06.2022
08:58
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Якутия

Проводятся работы по повышению надежности энергоснабжения

Энергетики Центральных электрических сетей Якутскэнерго (входит в Группу РусГидро) проводят капитальный ремонт внутрипоселковых воздушных линий 0,4 кВ в селе Борогонцы Усть-Алданского района.

Персонал Борогонского, Майинского, Таттинского, Бердигестяхского, Намского и Чурапчинского РЭС с апреля выполняет капитальный ремонт по замене 221 старых опор на новые пропитанные с железобетонными приставками. Производится замена 17,5 км устаревшего провода на современный самонесущий изолированный, 79 трехфазных и 340 однофазных ответвлений в жилые дома и здания. Кроме того, энергетикам предстоит демонтировать 55,5 км провода АС и заменить 347 старых промежуточных опор и опор с укосинами.

Также энергетики Борогонского РЭС смонтируют ответвления в здания и жилые дома, установят интеллектуальные системы учета по улице Лонгинова, где ведется ремонт автодороги.

«Капитальный ремонт позволит обеспечить надежное электроснабжение потребителей в селе Борогонцы, в том числе с учетом повышенных нагрузок на электросеть в ходе проведения VIII Спортивных игр народов Якутии с 4 по 9 июля», – отметил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»

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