Проводятся работы по повышению надежности энергоснабжения

Энергетики Центральных электрических сетей Якутскэнерго (входит в Группу РусГидро) проводят капитальный ремонт внутрипоселковых воздушных линий 0,4 кВ в селе Борогонцы Усть-Алданского района.

Персонал Борогонского, Майинского, Таттинского, Бердигестяхского, Намского и Чурапчинского РЭС с апреля выполняет капитальный ремонт по замене 221 старых опор на новые пропитанные с железобетонными приставками. Производится замена 17,5 км устаревшего провода на современный самонесущий изолированный, 79 трехфазных и 340 однофазных ответвлений в жилые дома и здания. Кроме того, энергетикам предстоит демонтировать 55,5 км провода АС и заменить 347 старых промежуточных опор и опор с укосинами.

Также энергетики Борогонского РЭС смонтируют ответвления в здания и жилые дома, установят интеллектуальные системы учета по улице Лонгинова, где ведется ремонт автодороги.

«Капитальный ремонт позволит обеспечить надежное электроснабжение потребителей в селе Борогонцы, в том числе с учетом повышенных нагрузок на электросеть в ходе проведения VIII Спортивных игр народов Якутии с 4 по 9 июля», – отметил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.