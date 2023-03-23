Проводов зимы не будет!

В Якутске отменили широкое празднование проводов зимы.

Праздник традиционно отмечался на Комсомольской площади в конце марта.

Власти Якутска отменили общегородской праздник проводов зимы, который традиционно отмечался в последнее воскресенье марта либо в первое воскресенье апреля на Комсомольской площади.

Как сообщили ЯСИА в администрации города, каждый округ будет сам принимать решение, организовывать проводы зимы у себя или нет.

2 апреля мероприятия, посвященные встрече весны, планируются в Парке культуры и отдыха. Программа будет опубликована в ближайшее время.