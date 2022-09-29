Проводится одновременная кадастровая оценка недвижимости на территории Якутии

Кадастровая стоимость — это результат выполненной в соответствии с законодательством оценки стоимости объекта недвижимости на определённую дату, зафиксированный в едином государственном реестре недвижимости и используемый для целей налогообложения, арендной платы, выкупной стоимости объекта недвижимости в случае его выкупа из государственной или муниципальной собственности и для иных предусмотренных законодательством целей.

Согласно Закону о государственной кадастровой оценке устанавливается единый цикл кадастровой оценки и единой даты оценки – раз в четыре года, за исключением городов федерального значения.

«В связи с переходом к единой дате и единому четырехлетнему циклу государственной кадастровой оценки во всех субъектах Российской Федерации в 2022 году проводится государственная кадастровая оценка одновременно в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков на территории соответствующих субъектов, — отмечает начальник отдела определения кадастровой стоимости Кадастровой палаты Республики Саха (Якутия) Сардана Петрова. – В 2023 году ожидается проведение государственной кадастровой оценки одновременно в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории соответствующих субъектов, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, машино-мест».

На территории Республики Саха (Якутия) одновременная государственная кадастровая оценка всех земельных участков, независимо от категории земель проводится государственным бюджетным учреждением Республики Саха (Якутия) «Центр государственной кадастровой оценки» в порядке, предусмотренном методическими указаниями о государственной кадастровой оценке. Обновленная версия проекта отчета об определении кадастровой стоимости земельных участков размещена в Фонде данных государственной кадастровой оценки на сайте Росреестра. А также доступна на сайте Центра государственной кадастровой оценки в разделе

Государственная кадастровая оценка/Промежуточные отчеты.

Прием замечаний к текущей версии проекта Отчета осуществляется до 4 октября 2022 года. Замечания принимаются Центром государственной кадастровой оценки с указанием кадастрового номера и (или) адреса земельного участка, в отношении определения кадастровой стоимости которого представляется замечание к проекту отчета.

Обращаем внимание, что важно знать кадастровую стоимость своей собственности, так как она используется в качестве налоговой базы для земельного и имущественного налога.

Узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости можно различными способами:

Самый простой и быстрый вариант – портал государственных услуг Росреестра. На портале функционируют сервисы, которые могут подсказать кадастровую стоимость недвижимости.

Сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме onlinе» содержит общую информацию об объектах недвижимости, в том числе сведения о кадастровой стоимости.

Найти свою собственность можно несколькими способами: по кадастровому или условному номеру либо по адресу. Кадастровая стоимость будет указана на день последнего обновления базы. А также можно узнать с помощью сервисов «Публичная кадастровая карта» или «Получение сведений из фонда данных государственной кадастровой оценки».

Если интересует кадастровая стоимость на какую-то определенную дату (например, на 1 января года – начало налогового периода) или нужны более подробные сведения о кадастровой стоимости, то лучше получить выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости, в которой указываются: