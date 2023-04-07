Проводится контроль качества медпомощи пациенту из-за летального исхода

Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) по вопросу оказания медицинской помощи гражданину С., 1983 гр. сообщает следующее.

При обращении за медицинской помощью в отделение скорой медицинской помощи Абыйской ЦРБ, пациент был обслужен на дому фельдшером скорой помощи по поводу повышения артериального давления с медикаментозным лечением и выдачей рекомендаций. Активный вызов пациента был передан участковому терапевту, которым был обслужен повторный вызов: произведена госпитализация пациента в связи с ухудшением состояния. По тяжести состояния пациент был госпитализирован в отделение реанимации больницы, лечение пациента проводилось в полном объёме под контролем Республиканского кардио-сосудистого центра. Из-за тяжести состояния пациента транспортировка в другое лечебное учреждение была противопоказана.

К сожалению, несмотря на предпринимаемые меры, 7 апреля 2023 года наступил летальный исход.

В настоящее время, Минздравом по данному случаю проводится ведомственный контроль качества оказания медицинской помощи.

Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) приносит самые глубокие соболезнования родным и близким пациента.