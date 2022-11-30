Провести в январе 2023 года индексацию зарплат бюджетников — Путин

Президент Владимир Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе 2023 года, сообщает ТАСС.

«В текущем году мы столкнулись с инфляцией, которая известна всем. Цены заметно выросли, и <…> зарплата по экономике в целом тоже хотя бы номинально, но прибавляется. Поэтому уже в январе будущего года нужно провести индексацию зарплат бюджетников, а также выделить необходимую финансовую помощь регионам, тем, которые нуждаются действительно в этой помощи», — сказал президент. Путин также напомнил об ориентирах по зарплатам бюджетников, заложенных в майские указы 2012 года.

Президент также заявил о необходимости выделить финансовую помощь регионам, которые «действительно нуждаются в этой помощи».

РБК сообщает, что в 2021 году индексация зарплат бюджетников не проводилась. В июле этого года Минпромторг заявил о планах направить 1,006 трлн рублей на индексацию зарплат работникам бюджетной сферы в ближайшие три года. Таким образом, в 2023 году оклады бюджетников должны вырасти на 104,7 млрд рублей, в 2024 году — на 359 млрд, а в 2025 году — на 541,7 млрд.

Наибольшее количество средств выделят сотрудникам военной сферы — их зарплаты проиндексируют в сумме на 547 млрд руб. Далее по размеру ассигнований на индексацию оказались работники федеральных государственных учреждений — им планируется выделить 280 млрд руб. за три года. Зарплаты гражданских госслужащих увеличат на 120 млрд руб., судей — на 27,8 млрд руб., а прокуроров — на 22,3 млрд руб.



