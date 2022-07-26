26.07.2022
20:06
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Экология

Проверят сообщения жителей о загрязнении рек в Якутии — Минэкологии

Минэкологии Якутии проведет проверку по факту распространения в социальных сетях сообщений о загрязнениях водных объектов в Мирнинском и Нерюнгринском районах, сообщает тгк Земля бизонов.

От жителей Мирнинского района поступила информация о загрязнении реки Малая Ботуобия. Сообщается, что со слов рыбаков, по реке идет грязная вода и несет бревна и коряги. Госинспекторы Мирнинского комитета государственного экологического надзора выедут на место для проведения проверки и взятия проб.

Также в социальных сетях появилась информация о загрязнении реки Чульман в Нерюнгринском районе. По данному факту Нерюнгринская инспекция государственного экологического надзора проведет обследование с отбором проб воды.

Фото: тгк Neruinfo
Источник: тгк Земля бизонов.

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