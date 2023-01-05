Проверьте важную информацию о себе на Госуслугах

Проверяйте важную информацию на Госуслугах даже в выходные дни. Портал работает круглосуточно, ответы на запросы приходят онлайн.

Выписка из ЕГРН

Проверьте сведения о квартире, собственниках, обременениях. Можно делать запросы по своим объектам или для подготовки к сделке купли-продажи.

Ограничения на выезд

Их могут наложить из-за долгов, но иногда становится известно только на погранконтроле. На Госуслугах эти сведения отображаются в личном кабинете.

Бюро кредитных историй

Узнайте, где хранится ваша кредитная история. В каждом бюро можно бесплатно запросить ее два раза в год.

Когда еще полезны Госуслуги

Для регулярного пользования

При продаже машины

При оформлении ДТП

Будущим водителям

Молодым людям